Одна отличная модель, 3 отличных предложения!

Кроссоверы SUZUKI S-Cross по специальным ценам ОТ 19 500 Евро с классический автоматом, турбо-мотором 1,4 и 130 Л/С! Три зимних месяца и три специальных предложения от Suzuki Moldova на 3 версии: SUZUKI S-Cross в ПЕРЕДНЕМ приводе – 19 500€ SUZUKI S-Cross в ПОЛНОМ приводе – 21 000€ Полноприводный SUZUKI S-Cross в ТОПОВОЙ комплектации – 23 000€ Сти .