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В Омске задержали бывшего министра труда и соцразвития региона

В Омске задержали бывшего министра труда и соцразвития региона

Владимира Куприянова задержали и этапировали в Москву. Также задержаны ещё два местных чиновника.Экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова  задержала опергруппа, которая специально прилетела из Москвы.

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