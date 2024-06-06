В Омске задержали бывшего министра труда и соцразвития региона

Владимира Куприянова задержали и этапировали в Москву. Также задержаны ещё два местных чиновника.Экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержала опергруппа, которая специально прилетела из Москвы.
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