CNN: напавший на пилота Flydubai мог действовать в одиночку

AP/TASS Второй пилот авиакомпании Flydubai, которого подозревают в нападении на командира экипажа и попытке захватить управление самолетом, не имел сообщников.
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