Месячник безопасности.

Планмероприятий по проведению с 04 декабря 2023 г. по 04 января 2024 года городского месячника безопасного труда в подчиненных учреждениях образования отдела по образованию администрации Первомайского района г.
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