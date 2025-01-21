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Алтайский край поднимает знамя родины железных дорог мира и России

Алтайский край поднимает знамя родины железных дорог мира и России

Алтай открывает малоизвестные страницы истории, поднимает знамя родины железных дорог мира и России План мероприятий, посвященных празднованию 250-летия со дня рождения горного инженера, начальника Колывано-Воскресенских заводов, сенатора, действительного тайного советника Фролова П.

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