Алтайский край поднимает знамя родины железных дорог мира и России

Алтай открывает малоизвестные страницы истории, поднимает знамя родины железных дорог мира и России План мероприятий, посвященных празднованию 250-летия со дня рождения горного инженера, начальника Колывано-Воскресенских заводов, сенатора, действительного тайного советника Фролова П.
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