Промсвязьбанк и структура «Росатома» запустят виртуального оператора связи

Виртуальный оператор связи (MVNO) «Мой оператор», который совместно запускают Промсвязьбанк (ПСБ) и «Росатом», начнет работу в I квартале 2025 года по модели Light MVNO (собственный бренд и обслуживание клиентов, без своего оборудования), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников.