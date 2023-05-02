Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ

Военнослужащие противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) остановили танковый прорыв ВСУ, поразив два танка боевиков.
Военнослужащие противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) остановили танковый прорыв ВСУ, поразив два танка боевиков.
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