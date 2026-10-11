Госавтоинспекция Керчи устанавливает обстоятельства смертельного ДТП

Наезд на пешехода в Керчи: мужчина около 70 лет погиб на месте.По предварительным данным, сегодня около 6:50 в Керчи 34-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по улице Свердлова, при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на неустановленного пешехода — мужчину около 70 лет.