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Вести Севастополь

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Госавтоинспекция Керчи устанавливает обстоятельства смертельного ДТП

Госавтоинспекция Керчи устанавливает обстоятельства смертельного ДТП

Наезд на пешехода в Керчи: мужчина около 70 лет погиб на месте.По предварительным данным, сегодня около 6:50 в Керчи 34-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по улице Свердлова, при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на неустановленного пешехода — мужчину около 70 лет.

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