Будущее Tesla под вопросом из-за резкого падения цен на акции

В ходе ежегодного собрания акционеров Tesla на заводе в Остине, штат Техас, были объявлены предварительные результаты голосования, согласно которым акционеры одобрили перенос регистрации компании из Делавэра в Техас.
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