Монеточка* показала совместное фото с Аллой Пугачёвой из Юрмалы

Монеточка* стала гостьей фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который прошёл в Юрмале. В личном блоге певица поделилась снимком с организатором — Лаймой Вайкуле, а также одними из самых ожидаемых гостей — Аллой Пугачёвой и её супругом Максимом Галкиным*.
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