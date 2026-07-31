Монеточка* показала совместное фото с Аллой Пугачёвой из Юрмалы

Монеточка* стала гостьей фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который прошёл в Юрмале. В личном блоге певица поделилась снимком с организатором — Лаймой Вайкуле, а также одними из самых ожидаемых гостей — Аллой Пугачёвой и её супругом Максимом Галкиным*.