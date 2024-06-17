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Украина объявила, что больше нет смысла в уничтожении Крымского моста

Украина объявила, что больше нет смысла в уничтожении Крымского моста

Мост через Керченский пролив почти не используется Россией для военной логистики. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос, что бы дало уничтожение Крымского моста сейчас.

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