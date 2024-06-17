Украина объявила, что больше нет смысла в уничтожении Крымского моста

Мост через Керченский пролив почти не используется Россией для военной логистики. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос, что бы дало уничтожение Крымского моста сейчас.