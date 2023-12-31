Если бы украинцы все эти 30 лет получали классические и фундаментальные исторические знания, ничего бы такого сейчас не было.
Что Гитлер реально хотел сделать с украинцами и Украиной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Говорю украинец - подразумеваю - НАЦИСТ!
Ответить
9 час.
ИИ
Иван Иваныч
Спасибо за понимание. Вы на 100 процентов поняли о чем я. Не понимаю, зачем создавать себе врага там, где его и в помине нет?
Ответить
7 час.
Алексей Бессарабов
И что - Ковпак, Кожедуб, Павел Гудзь - тоже нацисты?
Ответить
4 час.
Свежие комментарии