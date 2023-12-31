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Что Гитлер реально хотел сделать с украинцами и Украиной

Что Гитлер реально хотел сделать с украинцами и Украиной

Если бы украинцы все эти 30 лет получали классические и фундаментальные исторические знания, ничего бы такого сейчас не было.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Говорю украинец - подразумеваю - НАЦИСТ!
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9 час.
ИИ
Иван Иваныч
Спасибо за понимание. Вы на 100 процентов поняли о чем я. Не понимаю, зачем создавать себе врага там,  где его и в помине нет?
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7 час.
Алексей Бессарабов
И что - Ковпак, Кожедуб, Павел Гудзь - тоже нацисты?
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4 час.

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