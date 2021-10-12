Avia.pro: российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache в небе над северной Сирией

Аргументы неделиПолитикаAvia.pro: российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache в небе над северной СириейРоссийские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache в небе над северной частью Сирии.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБендер ЗадунайскийЕвреи поставили " тормозам" ракету "ГОЛУБОЕ копье " ! Следующим подарком будет " РОЗОВАЯ " катапульта " ... ЛГБТ воины нуждаются еще и в вазелине !АльберттУверен что вазелина как и памперсов в эстонской армии хватает , она же натовская теперь .Комментировать
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