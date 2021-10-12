Аргументы недели

97 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Оплата потребителем таких потерь должна быть, очевидно, пропорциональна потреблённой им электроэнергии, т.к. в соотв...Потери электроэне...
  • Алекс М
    Главное коэффициент жадности не забыть включить.Потери электроэне...
  • Александр
    Пугало!Анатолий Чубайс н...

Avia.pro: российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache в небе над северной Сирией

Avia.pro: российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache в небе над северной Сирией

Российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache в небе над северной частью Сирии.

Вернуться к статье
2
Обсудить
Бендер Задунайский
Евреи поставили " тормозам" ракету "ГОЛУБОЕ копье " ! Следующим подарком будет " РОЗОВАЯ " катапульта " ... ЛГБТ воины нуждаются еще и в вазелине !
Альбертт
Уверен что вазелина как и памперсов в эстонской армии хватает , она же натовская теперь .

Картина дня

наверх