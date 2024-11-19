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46-летнего президента Парагвая Пенью госпитализировали прямо с саммита G20

46-летнего президента Парагвая Пенью госпитализировали прямо с саммита G20

Президент латиноамериканской страны почувствовал недомогание, выраженное в виде боли в груди.Парагвайская газета Última Hora написала об инциденте, который произошёл на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

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