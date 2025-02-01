Помощники или конкуренты: мнение нижегородского режиссера о нейросетях в киноиндустрии

Могли ли себе представить Стенли Кубрик или Альфред Хичкок, что с развитием технологий искусственного интеллекта все чаще будет возникать вопрос: смогут ли нейросети заменить сценаристов? Уже сегодня такие системы способны генерировать тексты, диалоги и даже целые сценарии за считанные минуты.
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