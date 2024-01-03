© VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО: ЖАДНОСТЬ И СПЕКУЛЯЦИЯ ВЕДУТ РОССИЮ ПРЯМИКОМ В ПРОПАСТЬ Любой из нас, после того как побывает в магазине, приходит домой, раскладывает покупки и понимает, что практически ничего не купил, но при этом потратил немалые деньги… За один месяц, даже за одну неделю, может произойти такой скачок цен, что впору задуматься над вопросом: а что, собственно, происходит? Почему цены постоянно так растут? Каковы причины происходящего? Несмотря на попытки чиновников остановить рост цен административными мерами или открытием внутреннего рынка, как с куриными яйцами, для иностранного импорта, процесс удорожания продолжается.