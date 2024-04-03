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Вот такой простой рецепт. Мигранты

Вот такой простой рецепт. Мигранты

 Рецепт, конеШно, не полный/подробный,  для меня, но определенно  хороший, есть над чем подумать.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Никакого поиска работы. Въезд только при заключении договора на работу. Договор закончился - домой. До заключения нового. Есть опыт и примеры других стран.
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48 мин.
Людмила Лиханова
Полная ответственность в т.ч. и финансовая и уголовная по максимуму, а не жалкие штрафы. Работа только по приглашению и вахтовым методом. Никаких семей - это лишняя нагрузка для нашего бюджета. Пусть семьи ждут в своих кишлаках. А вообще, когда-то у нас работали и очень добросовестно вьетнамцы, можно приглашать северокорейцев они тоже дисциплинированы и трудолюбивы в отличии от наших бывших которые еще при СССР привыкли, что Россия и другие богатые республики их будут содержать.
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45 мин.
Александр Батт
Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Российское гражданство им давать не нужно. Сделал дело, заработал, и домой.
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22 мин.

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