Вот такой простой рецепт. Мигранты

Людмила Лиханова

Полная ответственность в т.ч. и финансовая и уголовная по максимуму, а не жалкие штрафы. Работа только по приглашению и вахтовым методом. Никаких семей - это лишняя нагрузка для нашего бюджета. Пусть семьи ждут в своих кишлаках. А вообще, когда-то у нас работали и очень добросовестно вьетнамцы, можно приглашать северокорейцев они тоже дисциплинированы и трудолюбивы в отличии от наших бывших которые еще при СССР привыкли, что Россия и другие богатые республики их будут содержать.