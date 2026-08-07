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Царьград

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МВФ: Токенизация ускорит развитие рынков развивающихся стран

МВФ: Токенизация ускорит развитие рынков развивающихся стран

Заместитель главы МВФ Дэн Кац в Университете Кейптауна заявил, что токенизация может ускорить развитие рынков в развивающихся странах за счёт снижения зависимости от устаревших систем и повышения конкуренции в сфере цифровых платежей.

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