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Гора родила мышь: расследование Bellingcat по «вагнеровцам» закончилось пшиком

Гора родила мышь: расследование Bellingcat по «вагнеровцам» закончилось пшиком

Курируемый западными спецслужбами проект Bellingcat обнародовал подробности спецоперации по задержанию так называемых российских наемников, которую украинские силовики планировали провести летом прошлого года, но в последний момент она сорвалась.

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