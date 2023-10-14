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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае починили мост после прокурорской проверки

В Алтайском крае починили мост после прокурорской проверки

Переправа была в крайне ветхом состоянии Мост до и во время ремонта / Фото: прокуратура Алтайского края В Тогульском районе Алтайского края починили мост через реку Уксунай на дороге Тогул – Верх-Коптелка после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

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