В Алтайском крае починили мост после прокурорской проверки

Переправа была в крайне ветхом состоянии Мост до и во время ремонта / Фото: прокуратура Алтайского края В Тогульском районе Алтайского края починили мост через реку Уксунай на дороге Тогул – Верх-Коптелка после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.