В Кремле честно ответили на вопрос о возможностях продолжения СВО

По словам Пескова, экономика России позволяет продолжать боевые действия до достижения всех целейВ телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина появилось видео, где Дмитрий Песков даёт некоторые комментарии по поводу дальнейшего проведения спецоперации.
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