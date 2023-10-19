Председатель ВК НПКСК встретился с президентом Узбекистана

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в среду провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Пекин для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".