СВР рассекретила документ о планах Франции отправить 2 тысячи военных на Украину

Global look press/Eric Lalmand/Keystone Press Agency Служба внешней разведки (СВР) РФ рассекретила полное донесение одного из своих резидентов о готовившейся в марте текущего года отправке на Украину французского воинского контингента.
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