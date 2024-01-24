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Опрос: россияне экономят благодаря удаленке

Опрос: россияне экономят благодаря удаленке

Люди, работающие удаленно, говорят, что стали меньше тратить на еду, дорогу, в некоторых случаях даже на аренду недвижимости — за счет проживания в небольших населенных пунктахДистанционный формат работы позволил россиянам сократить расходы на 30-50%.

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