Опрос: россияне экономят благодаря удаленке

Люди, работающие удаленно, говорят, что стали меньше тратить на еду, дорогу, в некоторых случаях даже на аренду недвижимости — за счет проживания в небольших населенных пунктахДистанционный формат работы позволил россиянам сократить расходы на 30-50%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии