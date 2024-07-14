Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кто из немцев уважал русских, а кто — нет

Кто из немцев уважал русских, а кто — нет

1. Карл Маркс русских категорически не любил. Вот что он пишет про Россию в книге «Разоблачения дипломатической истории 18-го века»:Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов.

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