Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью медиатехнологу Константину Долгову. В интервью Пригожин ответил на множество вопросов о ЧВК «Вагнер», о взятии Артёмовска, о причинах начала СВО, о том, как Спецоперация будет развиваться дальше, а также о том, что может ждать Россию, если страна прямо сейчас не начнёт меняться и, что называется, играть по […] The post Мы сейчас в том положении когда мы можем потерять Россию: Большое интервью Пригожина first appeared on Tochka Zрения.