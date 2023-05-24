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Мы сейчас в том положении когда мы можем потерять Россию: Большое интервью Пригожина

Мы сейчас в том положении когда мы можем потерять Россию: Большое интервью Пригожина

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью медиатехнологу Константину Долгову. В интервью Пригожин ответил на множество вопросов о ЧВК «Вагнер», о взятии Артёмовска, о причинах начала СВО, о том, как Спецоперация будет развиваться дальше, а также о том, что может ждать Россию, если страна прямо сейчас не начнёт меняться и, что называется, играть по […] The post Мы сейчас в том положении когда мы можем потерять Россию: Большое интервью Пригожина first appeared on Tochka Zрения.

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