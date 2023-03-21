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Боррель: Совет ЕС изучит вопрос об увеличении Европейского фонда мира на €3,5 млрд

Боррель: Совет ЕС изучит вопрос об увеличении Европейского фонда мира на €3,5 млрд

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что главы внешнеполитический и оборонных ведомств стран, входящих в объединение, приняли решение о рассмотрении вопроса расширения объема Европейского фонда мира.

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