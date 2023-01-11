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Треть татарстанцев, сменивших работу в 2022 году, жалеют об этом

Треть татарстанцев, сменивших работу в 2022 году, жалеют об этом

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru провела опрос среди татарстанцев, в ходе которого выяснила, меняли ли респонденты работу в 2022 году и насколько довольны результатом (данные исследования есть в распоряжении «Реального времени»).

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