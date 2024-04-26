Отсутствующий в крымских аптеках инсулин заменят аналогами

Взрослым пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типа, которым ранее был назначен инсулин ультракороткого действия Глулизин («Апидра»), будет произведена аналоговая замена препарата в связи с его временным отсутствием.
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