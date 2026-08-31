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Мишустин призвал сделать отечественные авто доступными для населения

Мишустин призвал сделать отечественные авто доступными для населения

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Российские автомобили должны отвечать всем современным требованиям и быть доступными для максимально широкого круга граждан.

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