Инвестиционный советник Кузьмина призывает оценить финансовые риски

Инвестиционный советник Юлия Кузьмина объясняет, как выбрать инструменты для долгосрочных целей, таких как покупка жилья и оплата учебы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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