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Царьград

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Инвестиционный советник Кузьмина призывает оценить финансовые риски

Инвестиционный советник Кузьмина призывает оценить финансовые риски

Инвестиционный советник Юлия Кузьмина объясняет, как выбрать инструменты для долгосрочных целей, таких как покупка жилья и оплата учебы.

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