Врач Водовозов: БАДы могут содержать лекарственные препараты

В биологически активных добавках (БАДах) могут содержаться синтетические фармацевтические препараты, чаще всего лекарства добавляют в БАДы для похудения и те добавки, которые помогают в работе сердца и сосудов.
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