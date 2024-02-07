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Врач Водовозов: БАДы могут содержать лекарственные препараты

Врач Водовозов: БАДы могут содержать лекарственные препараты

В биологически активных добавках (БАДах) могут содержаться синтетические фармацевтические препараты, чаще всего лекарства добавляют в БАДы для похудения и те добавки, которые помогают в работе сердца и сосудов.

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