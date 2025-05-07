В Смоленск приехали участники автопробега «Города-герои — города Героев»

В состав автокоманды вошли Герои Советского Союза и РФ Олег Артемьев, Рафик Ихсанов и Наби Акрамов Смоленск посетили участники автопробега «Города-герои - города Героев», который стартовал 29 апреля в Москве.
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