Надежда Васильева: «Балабанов единственный не врал. За это и получал»

Она работала на картинах «Васька» и «Русский транзит» Виктора Титова, «Прекрасная незнакомка» польского классика Ежи Гофмана, «Нирвана» и «Я» Игоря Волошина, «Идиот» и «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, «Бриллианты.
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