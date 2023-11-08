Надежда Васильева: «Балабанов единственный не врал. За это и получал»

Она работала на картинах «Васька» и «Русский транзит» Виктора Титова, «Прекрасная незнакомка» польского классика Ежи Гофмана, «Нирвана» и «Я» Игоря Волошина, «Идиот» и «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, «Бриллианты.