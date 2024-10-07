NYT: речи Трампа становятся всё более путаными, что указывает на старение

В предвыборных речах трампа появляется всё больше "старческих" тем, сообщают специалисты.Как сообщает газета New York Times, по данным, полученным в результате компьютерной экспертизы выступлений президента США Дональда Трампа, его публичные выступления с годами становятся всё более путаными и бессмысленными, что свидетельствует о возможном когнитивном угасании, связанным с возрастом.