РФ запретят продавать на маркетплейсах БАДы без госрегистрации

Минэкономразвития предложило запретить продажу на маркетплейсах нелегальных товаров и биологически активных добавок, не подтвердивших свое качество и безопасность, то есть не получивших документы о прохождении госрегистрации.
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