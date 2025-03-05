Правительство Приангарья объявило конкурс на строительство двух спорткомплексов

Министерство спорта Иркутской области объявило о конкурсном отборе заявок от муниципальных образований на получение субсидий из регионального бюджета для софинансирования строительства быстровозводимых спортивных сооружений в 2025 году.
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