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Запеканка из молодой капусты в духовке

Запеканка из молодой капусты в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Хочу предложить Вашему вниманию простой рецепт приготовления в духовке очень вкусной и нежной запеканки из молодой капусты.

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