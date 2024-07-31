Запеканка из молодой капусты в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Хочу предложить Вашему вниманию простой рецепт приготовления в духовке очень вкусной и нежной запеканки из молодой капусты.