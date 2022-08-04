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Прогноз по золоту: рост драгметалла будет сдерживаться процентными ставками и сильным долларом

Прогноз по золоту: рост драгметалла будет сдерживаться процентными ставками и сильным долларом

Как показал опрос Reuters, проведенный в среду, средняя цена золота в 2023 году составит $1.745 долларов, что немного ниже текущих значений, поскольку высокие процентные ставки и сильный доллар снижают привлекательность драгоценного металла.

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