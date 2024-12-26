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Турнирные границы: где наши теннисисты начинают новый сезон

Турнирные границы: где наши теннисисты начинают новый сезон

В конце декабря стартует новый сезон ATP и WTA. Разбираемся, где сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов, где начнут 2025-й звезды нашего женского тенниса и где соберется самый представительный состав перед Australian Open.

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