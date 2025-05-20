Виктор Лахин впервые попал в топ-60 мок-драфта ESPN

Лахин занял 59-ю строчку в новом мок-драфте ESPN, под этим номером будет выбирать «Хьюстон». Ранее россиянин получил разрыв сухожилия на левой ноге, восстановление займет три месяца.
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