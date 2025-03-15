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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Отличное начало сезона. Хотя я оказался на одну позицию ниже, чем хотелось бы»

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой занял второе место. Пиастри отметил, что доволен результатом, но при этом немного раздосадован тем, что упустил шанс выиграть поул на домашнем этапе.

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