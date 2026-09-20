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Царьград

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На выборах проголосовали 38,68% избирателей: 80% онлайн-голосов через ДЭГ

На выборах проголосовали 38,68% избирателей: 80% онлайн-голосов через ДЭГ

К 10:00 20 сентября в выборах приняли участие 38,68% избирателей, внесённых в списки. Такие сведения представили в избирательной комиссии области.

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