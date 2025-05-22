ВЦИОМ: каждый третий россиянин относит себя к молодежи

Порядка 33% опрошенных граждан России считают, что они относятся к молодежи, 44% – к людям среднего возраста, 14% – к представителям старшего возраста, 7% – относят себя к пожилым, сообщили в аналитическом центре ВЦИОМ.
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