Санкт-Петербург 17 марта ожидает морозная ночь и гололед на дорогах

Днем ожидается до -2 градусов По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится переменная облачность без значительных осадков.