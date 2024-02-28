В КНР призвали ядерные державы договориться о неприменении ЯО первыми

Государствам, обладающим ядерным оружием, нужно договориться о его неприменении первыми, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в ходе заседания в рамках недели высокого уровня Конференции по разоружению в Женеве.