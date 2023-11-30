Департамент градполитики Москвы собирает сведения об отечественных интеллектуальных сервисах

Департамент градостроительной политики города Москвы совместно с проектом «СтроимПросто» проводит исследование программного обеспечения и решений на базе искусственного интеллекта, используемых при проектировании и строительстве.
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