Вызвала споры версия о происхождении кокошника на выставке в Нижнем Новгороде

Высказывание исследователя о частичном заимствовании формы кокошника у итальянских художников XV века стало предметом обсуждения среди активистов в ходе выставки редких женских головных уборов в Нижнем Новгороде.
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