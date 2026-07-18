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Вызвала споры версия о происхождении кокошника на выставке в Нижнем Новгороде

Высказывание исследователя о частичном заимствовании формы кокошника у итальянских художников XV века стало предметом обсуждения среди активистов в ходе выставки редких женских головных уборов в Нижнем Новгороде.

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