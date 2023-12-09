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В Москве мужчина подстрелил двух сотрудников Росгвардии

В Москве мужчина подстрелил двух сотрудников Росгвардии

В Москве ищут неизвестного, причинившего огнестрельные ранения двум сотрудникам Росгвардии. Все произошло днем в субботу, 9 декабря, на улице Твардовского на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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