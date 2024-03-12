Ремонт видеокарты Huanazhi RX580 c Avito

Всем привет! Мы продолжим воскрешать мертвых. На Авито мы нашли объявления следующего содержания: 3000 материнская плата, видеокарта, процессор, что может пойти не так? Разместите заказ, дождитесь доставки, получите посылку и откройте ее! 1/2 Начнем с видеокарты.
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