Ремонт видеокарты Huanazhi RX580 c Avito

﻿﻿Всем привет! Мы продолжим воскрешать мертвых. На Авито мы нашли объявления следующего содержания: 3000 материнская плата, видеокарта, процессор, что может пойти не так? Разместите заказ, дождитесь доставки, получите посылку и откройте ее! 1/2 Начнем с видеокарты.